Dopo la multa per frasi razziste | Coro travisato Giana occhiolino alla continuità A Vicenza missione impossibile

Sul campo della capolista degli ex Stuckler e Caferri per provare ad allungare la striscia positiva (una vittoria e quattro pari). Missione Giana a Vicenza, oggi alle 14.30. Senza Ballabio, Rizzo e Magni. Con voglia di chiarimenti, dopo la multa da 1.500 euro e la chiusura della Tribuna Sud in caso, tempo un anno, si risentano espressioni razziste. Quel "n.o vaffan.o", cantato domenica scorsa da una piccola parte di stadio contro il quarto uomo, secondo il giudice sportivo. "La Giana e la sua tifoseria sono rispettosi di uomini, istituzioni e regole. Gli organi preposti devono però essere assolutamente più vigili, perché il coro incriminato è stato evidentemente travisato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dopo la multa per frasi razziste: "Coro travisato». Giana, occhiolino alla continuità. A Vicenza missione (im)possibile