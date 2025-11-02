Dopo il rave la rabbia dell' Associazione Bugatti | Una petizione per mettere in sicurezza l' area
Un gioiello di archeologia industriale che non merita di finire nell'abbandono e nel degrado. Ne è convinta l'Associazione Bugatti automobili di Campogalliano che da tempo chiede il ripristino della vecchia fabbrica di automobili di lusso alle porte di Modena. Di fronte all'occupazione di questi spazi enormi da parte del popolo del rave la ferita si è riaperta. L'associazione chiede di "intervenire urgentemente per mettere in sicurezza la struttura e fermare gli ingressi illegali", e al contempo di avviare "un percorso di tutela e riconoscimento del suo valore storico e architettonico". E lo fa attraverso una raccolta firme online. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo il raduno del 2022, che portò alla legge anti-rave, la scorsa notte una festa non autorizzata all’ex stabilimento Bugatti. Sul posto le forze dell’ordine. - facebook.com Vai su Facebook
Dopo il rave la rabbia dell'Associazione Bugatti: "Una petizione per mettere in sicurezza l'area" - Claudio Amendola, l'infarto, l'arresto per il furto di benzina, l'amore per Francesca Neri, la dipendenza da cocaina: «Ne sono uscito per i... Lo riporta msn.com