Un gioiello di archeologia industriale che non merita di finire nell'abbandono e nel degrado. Ne è convinta l'Associazione Bugatti automobili di Campogalliano che da tempo chiede il ripristino della vecchia fabbrica di automobili di lusso alle porte di Modena. Di fronte all'occupazione di questi spazi enormi da parte del popolo del rave la ferita si è riaperta. L'associazione chiede di "intervenire urgentemente per mettere in sicurezza la struttura e fermare gli ingressi illegali", e al contempo di avviare "un percorso di tutela e riconoscimento del suo valore storico e architettonico". E lo fa attraverso una raccolta firme online. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Dopo il rave la rabbia dell'Associazione Bugatti: "Una petizione per mettere in sicurezza l'area"