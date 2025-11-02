Dopo averci provato per 5 anni arriverà il bebè eravamo pronti per la fecondazione L’amore libero? Basta ora c’è nostro figlio | così Alex Belli e Delia Duran

“Basta amore libero, questo è sicuro. Quando senti il cuoricino di tuo figlio battere è la cosa più bella del mondo”. Parola di Alex Belli a “Verissimo”, nella puntata di ieri sabato 1 novembre, dove con la compagna Delia Duran ha annunciato che presto arriverà un bebè. Dunque Alex Belli e Delia Duran diventeranno genitori: “Dopo cinque anni di tentativi ce l’abbiamo fatta, non è stato facile. Avevamo quasi perso le speranze”. I due sono fidanzati da sette anni e si sono scambiati le promesse nel 2021. Negli ultimi cinque anni il loro primo desiderio era diventare genitori ed erano già pronti a intraprendere un percorso di fecondazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it