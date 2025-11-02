Donne indomabili! Edwige Fenech torna al cinema con Il maestro accanto a Pierfrancesco Favino E a noi racconta quale è la parola chiave che la guida da tutta la vita
«A tre o quattro anni, quando litigavo con la mamma, prendevo la valigina-giocattolo da infermiera, ci mettevo un po’ di biancheria e uscivo di casa. Non facevo tanta strada: al portone accanto c’era il commissariato. “Dove stai andando?” mi chiedevano i poliziotti, che mi avevano vista nascere. Mi sfogavo, e loro mi riportavano indietro. Divertente e tenero, a pensarci: una piccolina così determinata!». Parlare del suo ruolo in Il maestro (storia di un ex tennista – Pierfrancesco Favino – che si gioca l’ultima chance diventando coach di un tredicenne) ha sbloccato un ricordo a Edwige Fenech. «Impersono una contessa eccentrica ma, soprattutto, una donna libera, anticonformista, che non dipende da nessuno. 🔗 Leggi su Iodonna.it
