donna travolta mentre attraversa

Il buio, una leggera pioggia che limita la visibilità e rende sdrucciolevole l’asfalto, e poi l’investimento, con una donna che, travolta da un’auto, versa ora in gravi condizioni: l’episodio ha avuto come teatro, venerdì intorno alle 19, il tratto di via Novara all’altezza di via Marzabotto, proprio di fronte al supermercato Esselunga e all’ingresso del parcheggio dello stesso polo commerciale. Per motivi ancora da chiarire, la donna, 53 anni, in quel momento in compagnia di un uomo di 54 anni, è stata investita da un’autovettura mentre attraversava la strada. Anche se la vicina rotonda che interseca via Novara con viale Sabotino potrebbe far presumere che in questo tratto non si raggiungano velocità troppo elevate, l’impatto è stato particolarmente violento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

