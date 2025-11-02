Donna minaccia di buttarsi dal ponte sull' Adda | attimi di paura a Gera Lario

Un primo pomeriggio di grande apprensione quello di domenica 2 novembre 2025 a Gera Lario, dove una donna di 49 anni ha minacciato di gettarsi nel vuoto dal Ponte del Passo, struttura che collega l’alto Lario alla zona della riserva del Pian di Spagna.L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

