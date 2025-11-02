Don Bosco Sampierdarena arriva il museo delle spedizioni missionarie
L'11 novembre del 1875 a Torino Valdocco i primi dieci missionari salesiani ricevettero da don Giovanni Bosco il mandato per iniziare una nuova avventura. E nei giorni seguenti partirono dal porto di Genova: la meta scelta fu l'Argentina, la Terra del Fuoco e uno dei primi consigli dati dal Santo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Sabato 15 novembre, al pomeriggio, i ragazzi della Cresima di tutta la Diocesi incontreranno l'Arcivescovo a Genova Sampierdarena, all'Istituto don Bosco! Questo incontro è proposto per i ragazzi che hanno appena ricevuto la Cresima o sono di Seconda M - facebook.com Vai su Facebook
Don Bosco, nel salotto buono di via Stilicone arriva anche il divano di ecopelle - Da tempo, chi abita a ridosso della via pedonalizzata, segnala difficoltà di convivenza con chi frequenta, soprattutto la notte, la nuova “piazza”. Secondo romatoday.it
Don Bosco, due giorni di iniziative con i nipoti: alla Torretta arriva la “festa dei nonni” - “La festa dei nonni che organizziamo sabato 4 e domenica 5 ottobre vuole essere l’occasione per celebrare il profondo legame che c’è tra le due generazioni, quella degli anziani e quella degli amati ... Lo riporta romatoday.it