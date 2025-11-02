Domodossola arrivano i taser per la polizia locale
Al via la sperimentazione dei taser per la polizia locale. Sabato 25 ottobre la polizia locale di Domodossola ha avviato la sperimentazione della dotazione dell’arma a impulsi elettrici taser 10, prodotta dall’azienda Axon. Tutto il personale del corpo, già armato con pistola d’ordinanza da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
