Domodossola arrivano i taser per la polizia locale

Novaratoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la sperimentazione dei taser per la polizia locale. Sabato 25 ottobre la polizia locale di Domodossola ha avviato la sperimentazione della dotazione dell’arma a impulsi elettrici taser 10, prodotta dall’azienda Axon. Tutto il personale del corpo, già armato con pistola d’ordinanza da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

