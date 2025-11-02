domiciliari e fogli di via non rispettati

Era stato trovato con 19 chili di hashish e, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, se ne andava in giro come niente fosse. Ha dovuto però fare in conti con i carabinieri della sezione radiomobile di Fermo, che lo hanno sorpreso ad Altidona e lo hanno denunciato. Si tratta di un 28enne del posto che è risultato assente da casa in occasione del controllo eseguito dai militari dell’Arma, nonostante, come detto, fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in esecuzione di una ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Pesaro. Il giovane, nell’ aprile 2025, a Mondolfo era stato infatti trovato in possesso di 19 chilogrammi di hashish. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

