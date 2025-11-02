Domenica In | ospiti e anticipazioni della puntata del 2 novembre 2025

Oggi, domenica 2 novembre 2025, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, torna Mara Venier con un nuovo appuntamento di Domenica In, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Ad affiancarla, come di consueto, ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, per un pomeriggio tra musica, attualità, cinema e televisione. Monica Guerritore presenta “Anna”, omaggio a Anna Magnani. La settima puntata si aprirà con la grande attrice Monica Guerritore, protagonista del film “Anna”, in uscita nelle sale il 6 novembre. Un’opera intensa che rende omaggio a Anna Magnani, simbolo del cinema italiano nel mondo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

