Domenica con allerta meteo gialla | previsioni scenari e aggiornamenti
Domenica 2 novembre con allerta meteo gialla per temporali a Genova e in parte della Liguria, i fenomeni più intensi sono attesi tra mattinata e ore centrali della giornata. Ecco gli aggiornamenti, le previsioni e la scansione oraria. Commemorazione defunti, cimiteri aperti: orari, modifiche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
