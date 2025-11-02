Domenica con allerta meteo gialla | previsioni scenari e aggiornamenti

Genovatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 2 novembre con allerta meteo gialla per temporali a Genova e in parte della Liguria, i fenomeni più intensi sono attesi tra mattinata e ore centrali della giornata. Ecco gli aggiornamenti, le previsioni e la scansione oraria. Commemorazione defunti, cimiteri aperti: orari, modifiche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

