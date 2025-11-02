Domenica al Museo 12771 ingressi alla Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta si conferma uno dei musei italiani più attrattivi della Domenica al Museo, l’iniziativa del ministero della Cultura che prevede l’ingresso libero nelle bellezze del patrimonio artistico italiano. Alla fine della giornata sono 12771 i visitatori che hanno scelto di immergersi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

