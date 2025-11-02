Dolore e lacrime per la morte di Nadia Rodenghi | aveva 48 anni

La notizia della scomparsa di Nadia Rodenghi ha scosso due comunità, ora unite dal dolore. A soli 48 anni, la donna si è spenta lasciando un segno indelebile in chi l’ha conosciuta, sia a Monterotondo di Passirano, dove viveva, sia ad Adro, paese in cui aveva lavorato per lunghi anni nel Comando. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Questi alcuni dei luoghi del dolore in un disperato pellegrinaggio di lacrime lungo la Terminillese di Rieti, che ricordiamo in occasione dell'anniversario della morte di Willie Sojourner, con la morte nel cuore per l'ennesimo prevedibile incidente sulla Salaria, in - facebook.com Vai su Facebook

“Una notizia devastante, sto malissimo. È stato messo da parte e ha ricominciato con umiltà da RaiTre”: Mara Venier in lacrime al Tg1 per la morte di Pippo Baudo - Tra i tanti, commossi ricordi per la scomparsa di Pippo Baudo, c’è quello di Mara Venier. Si legge su ilfattoquotidiano.it