Dolore e lacrime per la morte di Nadia Rodenghi | aveva 48 anni

Bresciatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia della scomparsa di Nadia Rodenghi ha scosso due comunità, ora unite dal dolore. A soli 48 anni, la donna si è spenta lasciando un segno indelebile in chi l’ha conosciuta, sia a Monterotondo di Passirano, dove viveva, sia ad Adro, paese in cui aveva lavorato per lunghi anni nel Comando. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

