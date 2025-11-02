Doccia fredda Pogacar piovono conferme sul campione | italiani gelati

Il campione di ciclismo Tadej Pogacar già pensa alla prossima stagione ma le ultime dichiarazioni appaiono piuttosto preoccupanti. Tadej Pogacar è uno degli sportivi del momento e viene considerato come uno dei più grandi campioni della storia di questo sport. L’atleta insegue record dopo record e mette nel mirino specialmente quelle gare che non ha mai vinto. I suoi numeri fanno sognare e già c’è curiosità per capire cosa accadrà nel 2026. L’atleta sta pianificando la prossima stagione e le ultime però sono tutt’altro che positive, anzi non ci sono buone notizie per i fan italiani. Niente Giro d’Italia per Pogacar, a rischio tanti big. 🔗 Leggi su Sportface.it