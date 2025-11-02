Divieto nella Fascia verde di Roma | non entrano nemmeno le auto a Gpl
Roma, 2 novembre 2025 – Per contrastare l’inquinamento atmosferico e adeguarsi al Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio, il Sindaco di Roma ha rinnovato con un’ordinanza la limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti nella cosiddetta Fascia Verde. Questa misura sarà in vigore dal 1 novembre 2025 al 31 ottobre 2026, dal lunedì al sabato (00:00–24:00), con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali. La zona interessata. La Fascia Verde è una Zona a Traffico Limitato (ZTL) di tipo ambientale che racchiude gran parte della città compatta. È stata istituita con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
