Divieto di fumo a chi è nato dopo il 2007 | arriva la legge shock

Una legge che ha sorpreso tutti e che crea un incredibile precedente: tutti i ragazzi nati dopo il primo gennaio del 2007 non potranno acquistare e consumare tabacco. Le reazioni. Una legge shock: per la prima volta un Paese decide di introdurre il divieto di fumo per tutta la popolazione nata dopo il primo gennaio 2007. Una novità assoluta, una decisione che ha portato scalpore e all’apertura di un dibattito politico molto acceso. Da una parte gli anti proibizionisti, che gridano allo scandalo; dall’altra medici, educatori e una larga fetta di opinione pubblica, convinta che vietare il fumo ai minorenni, sia una scelta saggia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

