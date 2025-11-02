Divieto di fumo a chi è nato dopo il 2007 | arriva la legge shock
Una legge che ha sorpreso tutti e che crea un incredibile precedente: tutti i ragazzi nati dopo il primo gennaio del 2007 non potranno acquistare e consumare tabacco. Le reazioni. Una legge shock: per la prima volta un Paese decide di introdurre il divieto di fumo per tutta la popolazione nata dopo il primo gennaio 2007. Una novità assoluta, una decisione che ha portato scalpore e all’apertura di un dibattito politico molto acceso. Da una parte gli anti proibizionisti, che gridano allo scandalo; dall’altra medici, educatori e una larga fetta di opinione pubblica, convinta che vietare il fumo ai minorenni, sia una scelta saggia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Altre letture consigliate
La Maldive sono l’unico Paese in cui esiste un divieto generazionale sul fumo - X Vai su X
«Divieto di fumo all'aperto: ignorato dove si fa sport» – «Ticketone, prelievi eccessivi sui rimborsi» – «Federfarma: il vaccino Covid non è vecchio, ma c'è stato un errore informatico» - facebook.com Vai su Facebook
Divieto 'generazionale' di fumo alle Maldive, il primo al mondo - Le Maldive hanno iniziato da oggi ad applicare il divieto di fumo per chiunque sia nato dopo gennaio 2007, diventando l'unica nazione con un divieto 'generazionale' sul tabacco. Secondo msn.com
Salone, la Soprintendenza boccia i cartelli del divieto di fumo: «Violazioni sistematiche e migliaia di mozziconi, trovate una soluzione» - con la fine dell'estate, infatti, la sera le gallerie si riempiono di ragazzi che frequentano i nostri locali. Secondo ilgazzettino.it
«Fumo, alt ai crociati della tolleranza zero» - Fa quasi tenerezza ricordare quella lunga tradizione in cui le virtù britanniche di stoicismo e resistenza — si trattasse di prigionieri di guerra o di soldati in trincea, di operai negli infiniti ... corriere.it scrive