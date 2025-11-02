Disco rosso Il Monturano fa festa con Finucci Il Corridonia esce sconfitto
0 MONTURANO 1: Pettinari, Bordi (18’st Marinelli), Salvatelli (39’st Cartechini), Marengo, Ciccalè, Del Moro, Monachesi (16’st Ogievba), Bedetta Nicola (18’st d’Angelo) Merzoug (31’st Bedetta Filippo), Pucci, Atzori. A disp.: Mazzocca, Mitillo, Bellesi, Morra. All.: Martinelli. MONTURANO: Sandroni, Adami, Fabi, Santarelli, Finucci, Muzi, Panichi (35’st de Carolis), Milozzi (21’st Santini), Moretti (3’st Ripa), Capriotti (1’st Ezzaitoun). A disp.: Tosi, Lama, Bernacchini, Rinaldesi, Cassetta. All.: Poggi. Arbitro Bartomioli di Pesaro. Rete: 13’ st Finucci. Continua le serie negativa del Corridonia che deve cedere l’intera posta ad un Monturano che dimostra in campo tutto il suo valore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
