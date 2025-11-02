Discarica abusiva nel fondo agricolo nei guai 41enne Sequestrati rifiuti e casolare | FOTO

Continua senza sosta l’attività di controllo dei Carabinieri nella Terra dei Fuochi per contrastare lo smaltimento illecito di rifiuti e le violazioni ambientali. Nella mattinata di ieri (sabato 1 novembre), lungo la via Domiziana a Mondragone, all’altezza del chilometro 20+500, i militari del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

