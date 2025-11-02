Disastro viola | Fiorentina contestata Pioli verso l' esonero I tifosi cantano | Salta la panchina

La sconfitta casalinga col Lecce, la sesta in 10 giornate, ha scatenato la reazione dei tifosi. Cori dei tifosi contro società e tecnico: a ore la decisione sul nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Disastro viola: Fiorentina contestata, Pioli verso l'esonero. I tifosi cantano: "Salta la panchina"

