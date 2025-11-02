Disastro Fiorentina Pioli ha distrutto una squadra

La Fiorentina perde (in casa) anche contro il Lecce di Di Francesco. Uno a zero il risultato finale. Dopo 10 partite appena 4 punti in classifica frutto di 4 pareggi. Nemmeno una vittoria. Alla fine ovviamente fischi per Pioli, la dirigenza e i calciatori, Proteste continue, lo stadio è rimasto in silenzio solo negli ultimi minuti — forse per sfinimento – prima dei fischi. La Fiorentina perde ancora e la permanenza di Pioli appare ormai insostenibile. Ha affondato una squadra che aveva grandi prospettive, meritava di più. A decidere è stato Medon Berisha: il giocatore esulta per la vittoria della sua squadra, ma dall’altra parte si levano i fischi di una tifoseria ormai esausta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Disastro Fiorentina, Pioli ha distrutto una squadra

