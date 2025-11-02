Dirigente medico fa causa alla Asl di Chieti | Negato il buono pasto per turni superiori alle sei ore

Un dirigente medico chiama in causa la Asl Lanciano-Vasto-Chieti chiedendo il riconoscimento del diritto al buono pasto per tutti i turni di lavoro superiori alle sei ore ed un risarcimento per i buoni non percepiti..Un ricorso è stato presentato in tal senso al tribunale di Lanciano contestando. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

