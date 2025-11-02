DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 1 novembre | Vieira e Pradé via buona la prima di Spalletti alla Juve

Ecco tutte le notizie di oggi 1 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it È il giorno dell’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: i bianconeri con il nuovo tecnico impegnati sul campo della rivelazione Cremonese. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Nel pomeriggio gli altri due anticipi della 10° giornata di Serie A: trappola Como per la capolista Napoli, mentre l’ Atalanta a Udine va a caccia della vittoria che manca da cinque partite. LIVE 23:15 01 Novembre Dall'importanza del match alla posizione di Koopmeiners, Spalletti rivela: "Strada lunghissima per rientrare nel giro Scudetto". 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 1 novembre: Vieira e Pradé via, buona la prima di Spalletti alla Juve

Approfondisci con queste news

TRA POCHI MINUTI IN DIRETTA Il Sindaco On. Giuseppe Carta sarà in diretta tra circa 5 minuti per aggiornare la cittadinanza sul problema idrico che interessa Melilli centro. Seguite la diretta qui sulla pagina per tutte le informazioni in tempo reale. #M - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 15 ottobre: infortunio muscolare per Pulisic, Rabiot da valutare LIVE - X Vai su X

DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 1 novembre: la prima Juve di Spalletti - Le notizie di oggi, sabato 1 novembre, relative al mondo del calcio: gli aggiornamenti in tempo reale della redazione di Calciomercato. Da calciomercato.it

Tutte le notizie di sabato 25 ottobre: Napoli batte Inter e vola al comando - Le notizie di oggi, sabato 25 ottobre: le ultime sul campionato italiano, il mercato e le news dall'estero in tempo reale ... Secondo calciomercato.it

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 1 novembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta - Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di sabato 1 novembre 2025: ecco cosa succede oggi essendo una giornata festiva. msn.com scrive