DIRETTA Serie A Verona-Inter | segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato.it seguirà in tempo reale il lunch match del decimo turno Passati in archivio gli anticipi del sabato, l’ Inter  scende in campo alle 12.30 in casa del  Verona, conoscendo già i risultati di Juventus e Napoli. Il 3-0 contro la Fiorentina ha subito cancellato la delusione per la sconfitta nello scontro diretto per lo scudetto allo Stadio Maradona, ma Cristian  Chivu  ha chiesto di non sottovalutare la sfida del Bentegodi. (ANSA FOTO) – calciomercato.it Dopo un mese dall’infortunio, Marcus  Thuram  è tornato ad allenarsi in gruppo, ma il tecnico romeno dovrà fare a meno ancora a lungo di Mkhitaryan, protagonista nella vittoria per 5-0 della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta serie a verona inter segui la cronaca live

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Verona-Inter: segui la cronaca LIVE

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

diretta serie verona interVerona-Inter: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I nerazzurri vogliono bissare il netto successo ottenuto contro la Fiorentina, gli scaligeri alla ricerca della prima vittoria in campionato ... Segnala tuttosport.com

diretta serie verona interDove vedere Verona-Inter in tv? Dazn o Sky, orario - Il "Bentegodi" teatro della sfida dell'ora di pranzo tra i gialloblù e i nerazzurri: le possibili scelte di formazione di Zanetti e Chivu ... Secondo corrieredellosport.it

diretta serie verona interVerona-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Hellas Verona e Inter della 10^ giornata di Serie A si gioca domenica 2 novembre alle 12. Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Serie Verona Inter