DIRETTA Serie A Verona-Inter | segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale il lunch match del decimo turno Passati in archivio gli anticipi del sabato, l’ Inter scende in campo alle 12.30 in casa del Verona, conoscendo già i risultati di Juventus e Napoli. Il 3-0 contro la Fiorentina ha subito cancellato la delusione per la sconfitta nello scontro diretto per lo scudetto allo Stadio Maradona, ma Cristian Chivu ha chiesto di non sottovalutare la sfida del Bentegodi. (ANSA FOTO) – calciomercato.it Dopo un mese dall’infortunio, Marcus Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo, ma il tecnico romeno dovrà fare a meno ancora a lungo di Mkhitaryan, protagonista nella vittoria per 5-0 della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

