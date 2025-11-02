DIRETTA Serie A Verona-Inter | le formazioni UFFICIALI – LIVE
Calciomercato.it seguirà in tempo reale il lunch match del decimo turno Passati in archivio gli anticipi del sabato, l’ Inter scende in campo alle 12.30 in casa del Verona, conoscendo già i risultati di Juventus e Napoli. Il 3-0 contro la Fiorentina ha subito cancellato la delusione per la sconfitta nello scontro diretto per lo scudetto allo Stadio Maradona, ma Cristian Chivu ha chiesto di non sottovalutare la sfida del Bentegodi. DIRETTA Serie A, Verona-Inter: segui la cronaca LIVE (ANSA FOTO) – calciomercato.it Dopo un mese dall’infortunio, Marcus Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo, ma il tecnico romeno dovrà fare a meno ancora a lungo di Mkhitaryan, protagonista nella vittoria per 5-0 della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cremonese-Juve diretta: l'esordio di Spalletti, segui il match di Serie A LIVE - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Inter: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I nerazzurri vogliono bissare il netto successo ottenuto contro la Fiorentina, gli scaligeri alla ricerca della prima vittoria in campionato ... Come scrive tuttosport.com
Dove vedere Verona-Inter in tv? Dazn o Sky, orario - Il "Bentegodi" teatro della sfida dell'ora di pranzo tra i gialloblù e i nerazzurri: le possibili scelte di formazione di Zanetti e Chivu ... Segnala corrieredellosport.it
Verona-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it