DIRETTA Serie A Verona-Inter 0-0 | Pallonetto di Lautaro salvato sulla linea LIVE

Calciomercato.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato.it seguirà in tempo reale il lunch match del decimo turno Passati in archivio gli anticipi del sabato, l’ Inter  scende in campo alle 12.30 in casa del  Verona, conoscendo già i risultati di Juventus e Napoli. Il 3-0 contro la Fiorentina ha subito cancellato la delusione per la sconfitta nello scontro diretto per lo scudetto allo Stadio Maradona, ma Cristian  Chivu  ha chiesto di non sottovalutare la sfida del Bentegodi. DIRETTA Serie A, Verona-Inter: segui la cronaca LIVE (ANSA FOTO) – calciomercato.it Dopo un mese dall’infortunio, Marcus  Thuram  è tornato ad allenarsi in gruppo, ma il tecnico romeno dovrà fare a meno ancora a lungo di Mkhitaryan, protagonista nella vittoria per 5-0 della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta serie a verona inter 0 0 pallonetto di lautaro salvato sulla linea live

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Verona-Inter 0-0 | Pallonetto di Lautaro salvato sulla linea LIVE

Approfondisci con queste news

diretta serie verona interSerie A, oggi Verona-Inter - La partita in diretta - Il Verona ospita l'Inter oggi, domenica 2 novembre, nel match che alle 12. Scrive msn.com

diretta serie verona interVeronaInter Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata - Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, Domenica 2 Novembre ore 12:30. Riporta stadiosport.it

diretta serie verona interVerona-Inter: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I nerazzurri vogliono bissare il netto successo ottenuto contro la Fiorentina, gli scaligeri alla ricerca della prima vittoria in campionato ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Diretta Serie Verona Inter