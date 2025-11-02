Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Allegri e i giallorossi di Gasperini in tempo reale Il Milan riceve la Roma a San Siro nel posticipo domenicale valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Una super sfida al vertice tra due formazioni che hanno come obiettivo minimo quello della qualificazione alla prossima Champions che sarà diretta dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata. Allegri e Gasperini, allenatori di Milan e Roma (foto Ansa) – Calciomercato.it Da un lato i rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci da due pareggi consecutivi in casa contro il Pisa e in trasferta contro l’ Atalanta, vogliono tornare al successo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Milan-Roma 1-0: palo di Nkunku! – LIVE