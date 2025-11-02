DIRETTA Serie A Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Dopo il classico lunch match domenicale, scendono in campo alle 15 altre quattro squadre per  la decima giornata di Serie A Dopo Verona-Inter e le gare giocate sabato, si torna in campo per questo turno della massima competizione italiana con due partite molto interessanti, per vari punti di vista. Stefano Pioli (Ansa) – Calciomercato.it La Fiorentina di Stefano Pioli vive un momento molto delicato, penultima in classifica con zero vittorie conquistate in nove partite. Quella di oggi rappresenta, di fatto, un’ultima spiaggia anche per l’allenatore. Di contro, il Lecce di Eusebio Di Francesco viene dalla sconfitta interna, di misura, patita contro il Napoli capolista di Antonio Conte e ha due punti di vantaggio in classifica sui rivali odierni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

