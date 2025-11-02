Diretta Radio Maria da Castelferrato
Venerdì 7 novembre dalle ore 16:40 alle ore 17:50, sulle frequenze 99.700 MHz e 105.600 MHz., in streaming sul sito web di Radio Maria, su profilo Facebook e sul digitale terrestre canale 789,ci sarà una diretta di Radio Maria dalla chiesa restaurata di San Giuseppe in Castelferrato nel Comune di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
DIRETTA RADIO TREVISO e Cjarlins Muzane SSD Partita da paura domenica in Serie D tra e per la testa del girone C e noi ve la trasmetteremo live in radio dalle 14:30 dal "Tenni" https://www.calciofvg.live/ Ci troverete accedendo alla - facebook.com Vai su Facebook
Facebook blocca la diretta di Radio Maria sulla Via Crucis per “immagini di nudo”. La replica della radio fa il giro del web - Il 29 marzo, Venerdì Santo, in tutte le città italiane si è svolta la Via Crucis in vista della giornata di Pasqua. Da ilfattoquotidiano.it
Radio Maria censurata da Facebook: «Immagini di nudo». Ma era la diretta della via Crucis con Gesù in croce - Il post con la diretta della processione del Venerdì Santo pubblicato sulla pagina Facebook di Radio Maria è stato rimosso dal social per "possibile condivisione di immagini ... Segnala corriereadriatico.it
Radio Maria, la diretta della Via Crucis bloccata da Facebook: «Immagini di nudo». La replica diventa virale - La diretta Facebook della Via Crucis di Radio Maria bloccata e segnalata da Meta per “immagini di nudo o atti sessuali”. Segnala ilmessaggero.it