Diretta gol Serie A: ci aspetta una domenica ricca di calcio con Inter, Fiorentina, Roma e Milan fra le altre in campo. Segui con noi il live. La domenica di Serie A è aperta dalla sfida fra Inter e Verona. Segui con noi la diretta del match del Bentegodi. SEGUI IL LIVE DI VERONA INTER . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Verona-Inter 0-1, la sblocca Zielinski