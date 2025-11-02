Diretta gol Serie A: ci aspetta una domenica ricca di calcio con Inter, Fiorentina, Roma e Milan fra le altre in campo. Segui con noi il live. La diretta gol dei match della domenica di questa decima giornata di Serie A. Segui live con Calcionews24 Verona Inter delle 12.30, Fiorentina Lecce e Torino Pisa delle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Milan Roma 1-0, palo di Nkunku