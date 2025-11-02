Diretta gol Serie A LIVE | Fiorentina Lecce 0-0 e Torino Pisa 0-0 | iniziano i match delle 15!
Diretta gol Serie A: ci aspetta una domenica ricca di calcio con Inter, Fiorentina, Roma e Milan fra le altre in campo. Segui con noi il live. La diretta gol dei match della domenica di questa decima giornata di Serie A. Segui live con Calcionews24 Verona Inter delle 12.30, Fiorentina Lecce e Torino Pisa delle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
SERIE A I In campo Cremonese-Juventus DIRETTA e FOTO per la decima giornata. Occhi puntati sull'esordio di Spalletti sulla panchina bianconera #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 10^ giornata (oggi domenica 2 novembre 2025) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, domenica 2 novembre 2025, delle cinque partite della 10^ giornata di campionato. ilsussidiario.net scrive
Risultati Serie B, classifica/ Cinquina del Palermo! Diretta gol live score (oggi 1° novembre 2025) - Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score delle partite di oggi, sabato 1° novembre 2025, per la 11^ giornata che sono in programma. Segnala ilsussidiario.net
Verona – Inter Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata - Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, Domenica 2 Novembre ore 12:30. Da stadiosport.it