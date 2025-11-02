DIRETTA Bari-Cesena 0-0 partita speciale per Mignani | galletti all' attacco con l' ex Mirko Antonucci

Cesenatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12esimo: ancora Cesena, Shpendi spreca una occasione importante tirando addosso a Meroni, era lanciato verso la porta difesa da CerofoliniPrimo minuto: Francesconi insacca in rete, gol annullato per un fallo di Blesa su DickmannMignani sceglie Francesconi, Caserta punta sull'ex Antonucci. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

diretta bari cesena 0Bari-Cesena: diretta live e risultato in tempo reale - Cesena di Domenica 2 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net

DIRETTA Bari-Cesena 0-0, partita speciale per Mignani: galletti all'attacco con l'ex Mirko Antonucci - I galletti devono tirarsi fuori dalle sabbie mobili mentre i bianconeri di Romagna vogliono continuare a viaggiare sulle ali dell'entusiasmo ... Da cesenatoday.it

diretta bari cesena 0Diretta Bari Cesena/ Streaming video tv: i bianconeri vogliono il primato! (Serie B, 2 novembre 2025) - Diretta Bari Cesena, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio San Nicola per l'undicesimo turno della Serie B, stagione 2025/2026. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Diretta Bari Cesena 0