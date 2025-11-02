Dipendenze e giovani | una minaccia reale un' informazione necessaria

Avellinotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si riprende con il ciclo di incontri formativi ed informativi presso l'Istituto Omnicomprensivo "San Tommaso D'Aquino", organizzati di concerto tra le istituzioni del territorio.Programmato per mercoledì 5 novembre, alle ore 9:30, nell'Aula Magna della sede di via Perazzo, il convegno dal titolo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Dipendenze. Asl Roma 3: “In 2 anni centinaia di richieste a Sportello Giovani Ostia e Fiumicino” - Aumentano dipendenze da droghe, alcol e gioco azzardo, registrati anche casi Fentanyl, “ma ancora solo una piccola ... Come scrive quotidianosanita.it

dipendenze giovani minaccia realeEsplorazione delle Dipendenze Digitali tra i Giovani Italiani: Cause, Effetti e Soluzioni - Analizziamo come l'uso eccessivo della tecnologia influenzi il benessere, le relazioni sociali e lo svilu ... Scrive tuobenessere.it

Dipendenze, meno droghe ma più pericoli: cocaina e psicofarmaci sotto accusa - Nel 2024, sebbene il consumo generale di droghe tra i giovani italiani sia leggermente diminuito rispetto all’anno precedente, emergono dati allarmanti su nuove e vecchie dipendenze. Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Dipendenze Giovani Minaccia Reale