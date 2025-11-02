Dipendenze e giovani | una minaccia reale un' informazione necessaria

Si riprende con il ciclo di incontri formativi ed informativi presso l'Istituto Omnicomprensivo "San Tommaso D'Aquino", organizzati di concerto tra le istituzioni del territorio.Programmato per mercoledì 5 novembre, alle ore 9:30, nell'Aula Magna della sede di via Perazzo, il convegno dal titolo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Un nuovo studio ha fatto il punto sulle dipendenze dei giovani, vecchie e nuove - facebook.com Vai su Facebook

Dipendenze. Asl Roma 3: “In 2 anni centinaia di richieste a Sportello Giovani Ostia e Fiumicino” - Aumentano dipendenze da droghe, alcol e gioco azzardo, registrati anche casi Fentanyl, “ma ancora solo una piccola ... Come scrive quotidianosanita.it

Esplorazione delle Dipendenze Digitali tra i Giovani Italiani: Cause, Effetti e Soluzioni - Analizziamo come l'uso eccessivo della tecnologia influenzi il benessere, le relazioni sociali e lo svilu ... Scrive tuobenessere.it

Dipendenze, meno droghe ma più pericoli: cocaina e psicofarmaci sotto accusa - Nel 2024, sebbene il consumo generale di droghe tra i giovani italiani sia leggermente diminuito rispetto all’anno precedente, emergono dati allarmanti su nuove e vecchie dipendenze. Riporta iltempo.it