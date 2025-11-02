Diouf Inter da oggetto misterioso a nome in uscita già a gennaio! Il francese è un mistero da 25 milioni | i nerazzurri non escludono quello scenario

Inter News 24 Diouf Inter, da oggetto misterioso a nome in uscita già a gennaio! Il francese è un mistero da 25 milioni: occhio allo scenario per l’inverno. È considerato, insieme all’esterno brasiliano Luis Henrique, il più grande punto interrogativo del mercato estivo dell’Inter. Per alcuni è già un flop. Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003, è arrivato in estate dal Lens per la cifra importante di 20 milioni di euro più bonus, ma finora è stato un oggetto misterioso. Il tecnico Cristian Chivu gli ha concesso appena 26 minuti in totale, in spezzoni di partite (contro Torino e Cremonese) a risultato ampiamente acquisito, nei quali il giocatore è apparso “leggero, timido, insicuro”, commettendo anche alcuni errori evidenti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diouf Inter, da oggetto misterioso a nome in uscita già a gennaio! Il francese è un mistero da 25 milioni: i nerazzurri non escludono quello scenario

