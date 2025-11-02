Digitalizzazione premiato il Comune | Indice di interattività migliore dell' Emilia Romagna

“Ferrara, fra tutti i comuni emiliano-romagnoli, è il capoluogo che ha maggiormente migliorato nel 2024-2025 l’indicatore Desier nella sua categoria, che misura le azioni in ambito di alfabetizzazione digitale rivolte ai cittadini”. Con queste motivazioni la città estense ha ricevuto a Bologna un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

