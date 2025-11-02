Durante l'edizione 2025 del Lucca Comics & Games abbiamo incontrato Nobuharu Shinji Takada e e Yuko Funakoshi, produttori, rispettivamente, della serie Digimon Beatbreak e del film You & Idol Pretty Cure. Ecco cosa ci hanno raccontato a proposito delle nuove incarnazione di questi due anime. La presenza di ospiti legati all'industria dell'animazione giapponese è ormai un elemento fisso delle edizioni di Lucca Comics & Games, grazie alla collaborazione con la casa di produzione Toei Animation e all'appoggio della loro filiale italiana. Per l'edizione 2025 abbiamo avuto il piacere di incontrare Nobuharu Shinji Takada e Yuko Funakoshi, ovvero i produttori dell'ultima serie di Digimon, Beatbreak, e del nuovissimo film d'animazione dedicato alle maghette combattenti Pretty Cure, You & Idol. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Digimon Beatbreak e You & Idol Pretty Cure: scopriamo i nuovi anime a Lucca Comics & Games