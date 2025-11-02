Diffidato Report a poche ore dalla messa in onda Ranucci non ci sta | È interruzione di servizio pubblico
Agostino Ghiglia ha inviato alla redazione di Report una diffida per bloccare la messa in onda dell'inchiesta che lo vede coinvolto programmata per la puntata di questa sera su Rai3. Ranucci commenta: "Quello che tenta di fare è mettere un bavaglio. È interruzione di servizio pubblico". 🔗 Leggi su Fanpage.it
