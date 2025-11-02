Difende una ragazza preso a pugni in pieno centro a Ferrara L’amico | Assaliti dal branco

Ferrara, 2 novembre 2025 – Interviene per difendere una ragazza da un'aggressione e rimedia un pugno in pieno volto. Per un 24enne ferrarese la notte di Halloween si conclude al pronto soccorso con un profondo taglio al labbro superiore, frutto dell'esplosione di violenza (l'ennesima, secondo esercenti e residenti della zona) scoppiata davanti a un locale di via delle Scienze, non lontano dall'incrocio con via Mazzini. Il racconto dell'aggressione in via delle Scienze. "Non ci aspettavamo una reazione del genere – racconta un amico del giovane pestato, anche lui assalito dal 'branco' ma fortunatamente rimasto illeso –, noi stavamo soltanto passando di lì.

