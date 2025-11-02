Dieci persone accoltellate su un treno per Londra | nove in pericolo di vita due arresti Indaga anche l’antiterrorismo Testimone | Sembrava uno scherzo
Dieci persone ricoverate in ospedale, nove delle quali con ferite gravissime e in pericolo di vita: questo il bilancio di una terribile serie di accoltellamenti avvenuti ieri sul treno delle 18:25 da Doncaster a Londra King’s Cross, vicino alla stazione di Huntingdon, in Inghilterra. Due uomini sono stati arrestati in quello che il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito un “incidente spaventoso”. La polizia dei trasporti del Regno Unito ha affermato che la polizia antiterrorismo sta supportando le indagini per stabilire le circostanze complete e la motivazione dell’attacco. Le forze dell’ordine hanno anche affermato che è stato avviato “Plato”, il codice nazionale utilizzato dalla polizia e dai servizi di emergenza per rispondere a quello che potrebbe essere un “attacco terroristico di massa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Almeno dieci feriti nel Regno Unito, vicino a Cambridge. Due persone sono state arrestate. I testimoni: "Molti si nascondevano nei bagni per sfuggire all'aggressione". Il premier Starmer: "Profonda preoccupazione" - facebook.com Vai su Facebook
Gb, assalto a un treno: 10 persone accoltellate, 9 gravi. Starmer: «Fatto terribile e preoccupante» - Dieci persone sono state accoltellate nel Cambridgeshire a bordo del treno che viaggiava da Doncaster a King’s Cross. Scrive ilsole24ore.com
Terrore sul treno per Londra: dieci passeggeri accoltellati, 9 sono gravi. Arrestati due uomini - Dieci persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate sul treno diretto da Doncaster a Londra, in Gran Bretagna. Da iltempo.it
Assaltato un treno in Inghilterra, accoltellate 10 persone. Nove in gravi condizioni - Nove in gravi condizioni Dieci persone in ospedale, di cui nove con ferite gravi: è il bilancio diffuso dalla polizia dell'accoltellamento ... Riporta tp24.it