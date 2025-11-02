Dieci persone accoltellate su un treno per Londra | nove in pericolo di vita due arresti Indaga anche l’antiterrorismo Testimone | Sembrava uno scherzo

Ilfattoquotidiano.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci persone ricoverate in ospedale, nove delle quali con ferite gravissime e in pericolo di vita: questo il bilancio di una terribile serie di accoltellamenti avvenuti ieri sul treno delle 18:25 da Doncaster a Londra King’s Cross, vicino alla stazione di Huntingdon, in Inghilterra. Due uomini sono stati arrestati in quello che il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito un “incidente spaventoso”. La polizia dei trasporti del Regno Unito ha affermato che la polizia antiterrorismo sta supportando le indagini per stabilire le circostanze complete e la motivazione dell’attacco. Le forze dell’ordine hanno anche affermato che è stato avviato “Plato”, il codice nazionale utilizzato dalla polizia e dai servizi di emergenza per rispondere a quello che potrebbe essere un “attacco terroristico di massa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dieci persone accoltellate su un treno per londra nove in pericolo di vita due arresti indaga anche l8217antiterrorismo testimone sembrava uno scherzo

© Ilfattoquotidiano.it - Dieci persone accoltellate su un treno per Londra: nove in pericolo di vita, due arresti. Indaga anche l’antiterrorismo. Testimone: “Sembrava uno scherzo”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

dieci persone accoltellate trenoGb, assalto a un treno: 10 persone accoltellate, 9 gravi. Starmer: «Fatto terribile e preoccupante» - Dieci persone sono state accoltellate nel Cambridgeshire a bordo del treno che viaggiava da Doncaster a King’s Cross. Scrive ilsole24ore.com

dieci persone accoltellate trenoTerrore sul treno per Londra: dieci passeggeri accoltellati, 9 sono gravi. Arrestati due uomini - Dieci persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate sul treno diretto da Doncaster a Londra, in Gran Bretagna. Da iltempo.it

dieci persone accoltellate trenoAssaltato un treno in Inghilterra, accoltellate 10 persone. Nove in gravi condizioni - Nove in gravi condizioni Dieci persone in ospedale, di cui nove con ferite gravi: è il bilancio diffuso dalla polizia dell'accoltellamento ... Riporta tp24.it

Cerca Video su questo argomento: Dieci Persone Accoltellate Treno