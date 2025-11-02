Dieci persone ricoverate in ospedale, nove delle quali con ferite gravissime e in pericolo di vita: questo il bilancio di una terribile serie di accoltellamenti avvenuti ieri sul treno delle 18:25 da Doncaster a Londra King’s Cross, vicino alla stazione di Huntingdon, in Inghilterra. Due uomini sono stati arrestati in quello che il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito un “incidente spaventoso”. La polizia dei trasporti del Regno Unito ha affermato che la polizia antiterrorismo sta supportando le indagini per stabilire le circostanze complete e la motivazione dell’attacco. Le forze dell’ordine hanno anche affermato che è stato avviato “Plato”, il codice nazionale utilizzato dalla polizia e dai servizi di emergenza per rispondere a quello che potrebbe essere un “attacco terroristico di massa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dieci persone accoltellate su un treno per Londra: nove in pericolo di vita, due arresti. Indaga anche l’antiterrorismo. Testimone: “Sembrava uno scherzo”