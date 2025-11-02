diciottenne ucciso portato di corsa in ospedale da due amici

Tempo di lettura: < 1 minuto Il ragazzo ucciso nella notte a Boscoreale, in provincia di Napoli si chiamava Pasquale Nappo, era nato a Pompei il 6 marzo del 2007 ed aveva quindi 18 anni e mezzo. Viveva a Scafati (provincia di Salerno) Sarebbero stati esplosi 3 colpi. Uno solo ha centrato il 18enne. Dopo il fatto è stato accompagnato da due amici in una disperata corsa in ospedale, a Castellammare di Stabia dove è deceduto. La salma sarà sottoposta ad autopsia. Molto potranno dire su quanto accaduto nella notte a Boscoreale le immagini di videosorveglianza della zona. Sono state acquisite quelle di negozi privati che si trovano in piazza Pace e che potrebbero aver catturato le fasi dell’omicidio del 18enne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

