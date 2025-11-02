Diciottenne ucciso il sindaco | Sconvolto anche come padre

Tempo di lettura: < 1 minuto “Questo evento mi ha sconvolto come sindaco e come padre”. Lo dice il sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, in riferimento all’omicidio del diciottenne Pasquale Nappo la scorsa notte nel paese alle falde del Vesuvio. “Non è giusto – aggiunge – che un ragazzo di 18 anni veda i suoi sogni arrestati da un evento bruttissimo”. In piazza, rispondendo alle domande dei giornalisti, anche un giovane. “Siamo sconvolti. Pasquale era un ragazzo perbene”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

