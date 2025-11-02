Diciottenne ucciso a Napoli forse uno scambio di persona?
Un giovane di 18 anni è morto in provincia di Napoli dopo esser stato colpito da arma da fuoco e trasportato in ospedale. Stando a quanto emerge dalle indagini, potrebbe essersi trattato di uno scambio di persona. Il padre: "Era un bravo ragazzo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Tg2. . Sedicenne ucciso a colpi di #pistola nel messinese, fermate 3 persone. Agguato nel napoletano. In scooter sparano e uccidono un diciottenne incensurato. Al #Tg2Rai ore 13,00 #2novembre - facebook.com Vai su Facebook
Chi era Pasquale Nappo, il 18enne ucciso a Napoli davanti agli amici: cosa non torna nell'omicidio - Pasquale Nappo, 18 anni, è stato ucciso in una sparatoria avvenuta in piazza Pace a Boscoreale (Napoli). Segnala msn.com
Boscoreale, Napoli: diciottenne ucciso con un colpo di pistola. Spari da uno scooter - Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia dove era stato trasportato nella notte con una ferita d'arma da fuoco. Riporta tg.la7.it
