Diciottenne ucciso a Napoli forse uno scambio di persona?

Tgcom24.mediaset.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 18 anni è morto in provincia di Napoli dopo esser stato colpito da arma da fuoco e trasportato in ospedale. Stando a quanto emerge dalle indagini, potrebbe essersi trattato di uno scambio di persona. Il padre: "Era un bravo ragazzo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

