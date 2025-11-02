Un giovane di 18 anni è morto in provincia di Napoli dopo esser stato colpito da arma da fuoco e trasportato in ospedale. Stando a quanto emerge dalle indagini, potrebbe essersi trattato di uno scambio di persona. Il padre: "Era un bravo ragazzo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Diciottenne ucciso a Napoli, forse uno scambio di persona?