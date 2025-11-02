Dibattito ' Fondata sul lavoro? L' Ialia e le sue trasformazioni' alla Domus mazziniana

Pisatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 3 novembre alle 17:30 alla Domus Mazziniana nuovo appuntamento con il ciclo di incontri e presentazioni “Clioscopio – Le domande del presente lo sguardo della storia”, dedicato alle trasformazioni economiche e sociali dell’Italia repubblicana con Manfredi Alberti, ricercatore in Storia del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

