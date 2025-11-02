Diavolo di un Milan | Pavlovic affonda la Roma Maignan para un rigore a Dybala

Feedpress.me | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Roma 1-0 RETE: 39' pt Pavlovic. MILAN (3-5-2): Maignan 8; De Winter 6, Gabbia 6, Pavlovic 7.5; Saelemaekers 7 (43' st Athekame sv), Fofana 5.5, Modric 7, Ricci 6.5, Bartesaghi 5.5; Nkunku 6.5 (39' st Loftus-Cheek sv), Leao 7.5 (49' st Tomori sv). In panchina: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Odogu, Jashari, Castiello. Allenatore: Allegri 6.5. ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Hermoso 6 (39' st Tsimikas. 🔗 Leggi su Feedpress.me

diavolo di un milan pavlovic affonda la roma maignan para un rigore a dybala

© Feedpress.me - Diavolo di un Milan: Pavlovic affonda la Roma, Maignan para un rigore a Dybala

Approfondisci con queste news

diavolo milan pavlovic affondaDiavolo di un Milan: Pavlovic affonda la Roma, Maignan para un rigore a Dybala - 2): Maignan 8; De Winter 6, Gabbia 6, Pavlovic 7. Scrive msn.com

diavolo milan pavlovic affondaMilan-Roma 1-0: decide Pavlovic, Maignan para un rigore a Dybala - Gran ripartenza di Leao che velocissimo brucia tutti sulla sinistra e serve una palla d’oro a Pavlovic, che deve solo metterla in rete. Si legge su rainews.it

Verso Atalanta-Milan: uscite le ufficiali, tutto confermato nel Diavolo - Milan, gara valida per la nona giornata di Serie A. Secondo milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Diavolo Milan Pavlovic Affonda