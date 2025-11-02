Diavoli pronti per il Viadana | Adesso alziamo l’asticella

Superlativi, straripanti, sfavillanti, spettacolari. Gli aggettivi per definire i Diavoli del Valorugby vanno esaurendosi ma oggi i granata guidati da Marcello Violi dovranno mettere alla prova la fama sin qui guadagnata affrontando il primo grande scoglio del campionato: il Viadana, squadra che nella scorsa stagione aveva bistrattato i granata pressoché in ogni scontro diretto. È il Mirabello a ospitare il derby, con inizio alle 14.30. Biglietti a 14 euro, ribassati a 10 euro per chi è già abbonato alla Reggiana Calcio, alla Pallacanestro Reggiana o ad un’altra delle squadre sportive reggiane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

