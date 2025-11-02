Día de los Muertos le bellissime Immagini della sfilata a Roma

El Día de los Muertos, la Festa dei Morti, celebrata in tutto il Messico è arrivata oggi anche a Roma. Una festa, che lega memoria e arte in un’unione di colori e significati, che ha animato le vie del centro storico della Capitale. In prima fila le celebri Catrinas, icone scheletriche eleganti che simboleggiano l’inevitabilità della morte e il fatto che essa non fa distinzioni di classe sociale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Día de los Muertos, le bellissime Immagini della sfilata a Roma

