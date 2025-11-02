Desio ma a chi serve questo tram? Disagi ritardi e il treno va al doppio della velocità

Desio, 2 novembre 2025 – Nulla di nuovo, tranne la ripresa dei lavori nei cantieri. È di sicuro una bella notizia, ma i cittadini attendono ben altro. Come minimo la fine dei disagi e il passaggio del primo tram, che segnerà comunque il ritorno alla normalità. Sull’utilità, il dibattito resta aperto, anche se qui a Desio i dubbiosi prevalgono di gran lunga sugli entusiasti: mentre altrove si è cercato di evidenziare l’importanza della metrotranvia per raggiungere comodamente l’ospedale Pio XI, ai desiani che se lo ritrovano di fianco a casa il tram dice ben poco. Vero, permetterà di raggiungere l’altro ospedale, il Niguarda che è un’eccellenza europea, ma qui in città non basta questa osservazione per giustificare i disagi vissuti finora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

