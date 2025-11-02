Derby della paura A Campagnola arriva l’Arcetana | chi vince respira

Si chiude oggi (ore 14.30) il trittico di gare in una settimana per Eccellenza, Promozione e girone D di Seconda. Si gioca sull’asse Reggio-Piacenza lo scettro della Serie A dei Dilettanti: fari puntati al "Morelli" dove la Brescello Piccardo tenta lo sgambetto alla capolista e matricola Pontenurese, mentre il Fabbrico, privo del difensore Budriesi squalificato, rende visita all’Agazzanese che condivide il primato coi conterranei piacentini. Può approfittarne la Vianese che al Maracanà si misura col Terre di Castelli attardato rispetto alle prime posizioni. Derby della paura al "Sabbadini" fra Campagnola e Arcetana bisognose di punti per allontanarsi dalle ultime due posizioni che significano retrocessione diretta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

