Deportazione degli ebrei genovesi il ricordo in sinagoga | Per non dimenticare

La Comunità di Sant'Egidio, insieme alla Comunità Ebraica di Genova e al Centro culturale Primo Levi, hanno organizzato la commemorazione della deportazione degli ebrei genovesi. L'appuntamento è fissato per lunedì 3 novembre 2025 alle ore 18 alla Sinagoga di Genova in via Bertora. La storia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

