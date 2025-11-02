Deportazione degli ebrei genovesi il ricordo in sinagoga | Per non dimenticare

Genovatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Comunità di Sant'Egidio, insieme alla Comunità Ebraica di Genova e al Centro culturale Primo Levi, hanno organizzato la commemorazione della deportazione degli ebrei genovesi. L'appuntamento è fissato per lunedì 3 novembre 2025 alle ore 18 alla Sinagoga di Genova in via Bertora. La storia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

